للمرة الأولى.. اكتشاف مواقع أثرية سعودية عمرها 100 ألف عام‎

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت السعودية، الاثنين، اكتشاف مواقع أثرية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبًا في عدد من الجبال جنوب مدينة الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وبحسب (واس) فإن "بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري كشفت عن مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام في محافظة الخرج (جنوبي العاصمة الرياض)".

وأشارت إلى أن المسح أسفر عن اكتشاف مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج، يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبًا.

وتُعد المرة الأولى التي تكتشف فيها مواقع من فترة العصر الحجري القديم في محافظة الخرج، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى"، وفق واس.

وكذلك عُثر في الموقع على أجزاء من الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمُطعّمة بعجائن ذات ألوان الأصفر والأحمر والأزرق. إضافة إلى كسر قليلة من أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوانٍ صغيرة.