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    الإمارات والبحرين تبحثان برنامج الإغاثة العاجل لليمنيين

    01:58 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    الإمارات والبحرين تبحثان برنامج الإغاثة العاجل لليمنيين

    ارشيفيه

    القاهرة - مصراوي:

    بحثت الإمارات والبحرين برنامج إرسال مواد غذائية أساسية إلى اليمن، وذلك خلال لقاء وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أحمد جمعة الزعابي، مع الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، مصطفى علي السيد - بحسب سكاي نيوز.
    وجرى خلال اللقاء بحث برنامج الإغاثة العاجل المشترك، الذي ستنفذه المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية والمخصص لليمنيين، والذي سيتم خلاله توزيع سلال من المواد الغذائية الأساسية في عدد من المناطق اليمنية.

    وأكد الزعابي أن هذا "التعاون يأتي ضمن توجيهات القيادة والمتابعة المستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين كافة في مختلف دول العالم".

    وشدد أن "هذا البرنامج المشترك هو استمرار للجهود الدائمة، التي تبذلها مؤسسة خليفة الإنسانية والتي تعبر عن قيمها وأهدافها الإنسانية النبيلة".

    وأعرب السيد عن شكره وتقديره للقيادة في دولة الإمارات على "جهودها الإنسانية حول العالم مما جعل المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية تصل إلى مرتبة عالية من التميز والريادة في هذا المجال، انسجاما مع توجه الدولة الرائد في دعم العمل الإنساني".

    وأشار إلى أن "المشاريع الإغاثية والتنموية بين مؤسسة خليفة الإنسانية والمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون درهم لصالح الشعب اليمني الشقيق منها 4 ملايين درهم كمساعدات غذائية وأكثر من 7 ملايين درهم لإنشاء مركز البحرين الصحي في عدن".

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