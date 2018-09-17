أهم عناوين الصحف: هل يحسم مدير حملة ترامب السابق قضية التدخل الروسي بالانتخابات؟

كتب – محمد عطايا:

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا أكدت خلاله أن القبض على مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، بول مانافورت، من شأنه إنهاء قضية التدخل الروسي، فيما شككت مجلة التايم الأمريكية، في مصداقية فيلم "الملاك"، الذي يستعرض قصة أشرف مروان، وعلاقته بالموساد الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الروسيين المتهمين بتسميم الجاسوس سيرخي سكريبال بغاز الأعصاب، أقاما حفلة جنس جماعية، قبل ساعات من تنفيذ محاولة الاغتيال.