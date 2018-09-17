العالم في صور: الانتخابات المحلية السورية.. وكارثة مانكوت تضرب الصين

كتب – محمد عطايا:

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورًا لأبرز الأحداث حول العالم، الأحد، كان من بينها صورًا للناخبين في الانتخابات المحلية بسوريا، كما ألقت الضوء على إعصار مانكوت الذي ضرب الصين صباح الأحد، قادمًا من الفلبين، بالإَضافة إلى بعض اللقطات لإعصار فلورنسا بالولايات المتحدة.

1- الانتخابات السورية:

ألتقط لؤي بشير تلك الصورة لمرأة تضع أصبعها في الحبر، بعد انتهائها من التصويت على الانتخابات السورية المحلية الأولى منذ عام 2011، في الجنوب الشرقي لمدينة الغوطة.

2- إزالة الحطام:

يزيل العاملون الصينيون الحطام الناجم من إعصار مانكوت الذي أسفر عن قتل العشرات في كل من الفلبين وهونج كونج، ودمار عشرات المنازل والمباني.

3- استخدام الزوارق:

يستخدم رجلان أمريكيان الزوارق لنقل بعض المؤن عبر طريق مليء بالمياه بعدما ضرب إعصار فلورنسا منطقة نورث كارولينا، ما أدى إلى ارتفاع المخاطر في تلك الولاية.

4- لوحة سلاين سيسيلان:

لوحة القس سلاين سيسيلان، يتذيلها بابا الفاتيكان، البوب فرانسيس، خلال اجتماعه مع بعض الشباب في أحد أشهر الميادين بمدينة باليرمو الإيطالية.

5- الانتخابات البرازيلية:

رفع المؤيدين للمرشح البرازيلي اليميني جاير بولسونارو أعلامًا، وتماثيلًا عليها صورته، بعدما تجمعوا في الساحات الكبرى لإظهار تأييدهم له.