أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر حاولت إثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر

كتب – محمد عطايا:

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وقوف قطر وراء مخطط إثارة الفتنة مع الجزائر، أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، الأحد من فرنسا، أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"،قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، لوسائل إعلام فلسطينية، إن السلطات الأمريكية أغلقت حسابات البنوك وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته -زوجته وأبنائه- وطالبتهم بمغادرة أمريكا فورًا.