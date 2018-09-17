أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر حاولت إثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر

12:10 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر حاولت إثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر

أمير قطر

كتب – محمد عطايا:

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وقوف قطر وراء مخطط إثارة الفتنة مع الجزائر، أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، الأحد من فرنسا، أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"،قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، لوسائل إعلام فلسطينية، إن السلطات الأمريكية أغلقت حسابات البنوك وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته -زوجته وأبنائه- وطالبتهم بمغادرة أمريكا فورًا.

نوري محمود وحدات حماية الشعب الكردية أنطونيو جوتيريس أمريكا واشنطن حسام زملط

الخبر التالى:

حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الإريتري ونظيره الإثيوبي يوقعان اتفاقية سلام برعاية الملك سلمان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان