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حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الإريتري ونظيره الإثيوبي يوقعان اتفاقية سلام برعاية الملك سلمان

12:08 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الإريتري ونظيره الإثيوبي يوقعان اتفاقية سلام برعاية الملك سلمان

الرئيس الإريتري ونظيره الإثيوبي من توقيع الاتفاق

كتب – محمد عطايا:

شهد الأحد عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها توقيع الرئيس الإرتيري، أسياس أفورقي، مع ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية "جدة" للسلام بين الدولتين، برعاية المملكة العربية السعودية، كما طالبت جامعة الدول العربية، الأحد، المجتمع الدولي، بالضغط الجاد والحقيقي والفوري؛ لوقف هدم الاحتلال الإسرائيلي لتجمع الخان الأحمر، فيما ارتفعت الأحد، حصيلة ضحايا إعصار (مانكوت) الذي ضرب عدة دول في جنوب شرق آسيا إلى 54 قتيلا.

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