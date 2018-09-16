شاهد تطاير الناس في الهواء ودمار المنازل بفعل "مانكوت" بالصين

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كتب - محمد عطايا:

تسبب إعصار "مانكوت" الذي ضرب الفلبين مؤخرًا إلى مصرع ما يقرب من 54 شخصًا ودمار عدد من المباني.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن 250 ألف منزل بالفلبين تضررت بفعل "مانكوت"، الذي يعد أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام، إذ يحمل رياحًا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

وضرب إعصار (مانكوت) شمال الفلبين، صباح أمس السبت، فيما اجتاح هونج كونج في وقت سابق من اليوم بسرعة 160 ميلاً في الساعة، ويتوجه حاليًا إلى البر الرئيسي الصيني.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات التي تكشف عن مدى قوة الإعصار، الذي جعل الناس تتطاير في الهواء، وتسقط المباني.

وفي هونج كونج، استعد الناس لإعصار "مانكوت" باستخدام أكياس الرمل وتأمين النوافذ والمباني الهشّة. وتم إجلاء آلاف السكان من المناطق المنخفضة تحسبًا لـ "ملك العواصف".

وألغت السلطات الصينية، الأحد، 400 رحلة طيران في مطارين بإقليم "هاينان" جنوبي البلاد. وأُغلِق المطار في مدينة شنتشن منذ منتصف الليل وإلى الساعة الثامنة صباحًا (11 مساءً بتوقيت جرينتش) غدًا الإثنين.

وفي الفلبين، ارتفع عدد ضحايا الإعصار من 30 إلى 49 قتيلاً، وغالبية الضحايا سقطوا جراء انزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان الإعصار ضرب جزيرة لوزون الفلبينية، السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت سرعتها القُصوى 285 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من 3 إلى 6 أمتار.

وذكرت السلطات المحلية، الأحد، أن أغلب القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية، التي وصلها الإعصار، حيث تسببت في سقوط 20 قتيلاً في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون و4 في إقليم نويفا فيزكايا المجاور، فيما توفي آخر جراء سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور.

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