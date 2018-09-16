الف شرطي ألماني يتأهبون تحسبا لمظاهرات جديدة مناهضة للأجانب شرقي البلاد

كوتن (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أنها جهزت قوة كبيرة بمدينة كوتن الصغيرة، تحسبا لمظاهرات جديدة مناهضة لوجود المهاجرين على خلفية وفاة ألماني قبل أسبوع بعد مشاجرة مع ألمان من أصل أفغانى في المدينة الواقعة شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها وزعت أكثر من 1000 شرطي على الأماكن المهمة في المدينة قبل انطلاق المظاهرات في وقت لاحق من اليوم، واشارت إلى أن الوضع لا يزال حتى الآن هادئا في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 26 ألف نسمة، ولا يوجد في الوقت الراهن ما يلفت النظر، ولفتت الشرطة أنها وضعت وحدة خيالة وقاذفات مياه في حالة استعداد.

وأقام عدة مئات من الاشخاص في كنيسة المدينة قداس سلام قبل المظاهرات، ودعت جامعة انهالت في المدينة على موقعها الإلكتروني إلى توخي الحذر بسبب " مظاهرات يحتمل أن تكون خطيرة".

كانت عدة جماعات يمينية التوجه دعت إلى تنظيم المظاهرة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، ومن بين هذه الجماعات تحالف حركة بيجيدا في مدينة دريسدن المعادية للأجانب.

وجرى الإعلان أيضا عن تنظيم مظاهرة مناوئة لمظاهرات اليمينيين.

وحسب بيانات السلطات الألمانية، فإن الشاب الألماني كان قد توفي إثر أزمة قلبية في أعقاب تدخله للوساطة في مشاجرة لعدة ألمان من أصل أفغانى تلقى خلالها ضربة في وجهه.

وألقت الشرطة القبض على اثنين مشتبه بهما/18 و20 عاما/ وتم إيداعهما الحبس الاحتياطي.

واستعانت الشرطة بأفراد من ولاية سكسونيا السفلى وسكسونيا وبراندنبورج وبرلين وتورينجن ومِكلنبورج-فوربومرن وبادن فورتمبرج ومن مناطق أخرى في ولاية سكسونيا آنهالت، كما تخطط الشرطة أيضا للاستعانة بشرطة التدخل السريع التابعة لولاية سكسونيا آنهالت وللشرطة الاتحادية.