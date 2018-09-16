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السلطات البريطانية تغلق مطعما في سالزبري جراء مرض شخصين

11:11 م الأحد 16 سبتمبر 2018
السلطات البريطانية تغلق مطعما في سالزبري جراء مرض شخصين

الشرطة البريطانية ارشيفية

لندن - (د ب ا):

أغلقت خدمات الطوارئ البريطانية مطعما إيطاليا في سالزبري بعد أن أُصيب شخصان بالمرض.

وقالت شرطة ويلتشير إن المنطقة المحيطة بمطعم بريزو قد أغلقت أمام الجمهور أثناء عمل الشرطة على تحديد سبب "حادث طبي" شمل رجلاً وامرأة اليوم الأحد،بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويقع المطعم الإيطالي على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من حدائق الملكة إليزابيث ، التي تم إغلاقها مؤخرًا بعد أن تعرضت دون ستورجيس/ 44 عامًا /لتسمم قاتل بغاز أعصاب.

وقالت الشرطة انها قتلت بنفس المادة الكيماوية التي استخدمت في هجوم مزعوم من جانب ضباط من المخابرات العسكرية الروسية على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال.

خدمات الطوارئ البريطانية بريطانيا الشرطة البريطانية

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