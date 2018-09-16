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مسئول يمني بوزارة الداخلية ينفي وجود سجون سرية في عدن

09:56 م الأحد 16 سبتمبر 2018
مسئول يمني بوزارة الداخلية ينفي وجود سجون سرية في عدن

سجن - صورة ارشيفية

صنعاء - (د ب أ):

نفى مسئول يمني في وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً اليوم الأحد وجود سجون سرية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، خارج الإطار القانوني لمصلحة السجون في وزارة الداخلية والسلطات القضائية.

وقال المقدم أحمد غسان العقربي، مدير إصلاحية بئر أحمد، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، "إن الحملات الإعلامية الممولة التي تروج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات لأغراض سياسية لا تبحث عن الحقائق لنشرها بل هدفها التحريض والتشوية والتلفيق".

وأوضح، أن عددا من المنظمات الدولية قد زارت الإصلاحية واطلعت على وضع السجناء فيها وتحدثوا مع السجناء بشكل مباشر وبكل شفافية وتلمست تلك المنظمات بينها الصليب الأحمر الدولي "مدى ملاءمة مرافقها ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان".

ونوه الى أن عددا كبيرا من السجناء قد افرج عنهم بأحكام قضائية أو من قبل النيابة " بعد أن خضعوا لدورات تأهيلية هدفت الى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم نفذها مدربون متخصصون ومؤهلون لمدة 3 أشهر ".

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