انطلاق المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي (درع الوقاية 2)

الرياض - (د ب أ):

انطلقت اليوم الأحد المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي المشترك (درع الوقاية 2)، بتنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية، بعد أن تم إنهاء المرحلة النظرية بنجاح؛ وذلك للتعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

وقال بيان رسمي وزع مساء اليوم الأحد إن" القوات الأمريكية الصديقة وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومساندة عدة جهات حكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى عدد من المراقبين من وزارة الحرس الوطني شاركوا في التمرين ".

واوضح البيان أن التدريب "بدأ على فرضية تلقي بلاغ لمركز العمليات يفيد بوجود عامل تلوث نتيجة أحد الأعمال المعادية؛ حيث يتم رفع حالة الاستعداد والإنذار بوجود خطر، ثم ترسل فرق الاستطلاع والكشف للمنطقة الملوثة بعد ارتداء لباس الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل؛ لإجراء مسح شامل لمنطقة التلوث بالأجهزة المخصصة للكشف، ثم تتم عملية إخلاء الجرحى والمصابين إلى منطقة التطهير بالتعاون مع الجهات المساندة؛ وذلك لتطهير المصابين من عوامل التلوث ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية الخاصة".

وأضاف البيان "أبدى المشاركون أعلى درجات التميز في التنفيذ والأداء الذي يحاكي الواقع، لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل المهارة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد لقواتنا المسلحة".