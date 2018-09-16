مئات البلغاريين يتظاهرون في العاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة

صوفيا - (د ب أ):

توجه مئات من مواطني بلغاريا الذين يعيشون في الخارج إلى صوفيا وتجمعوا خارج البرلمان، اليوم الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة والتغييرات في النظام السياسي. .

وذكرت الاذاعة البلغارية ان عدد المتظاهرين بلغ عدة مئات. ويخطط المتظاهرون لتنظيم ثلاثة أيام من المظاهرات ضد الفساد في بلغاريا ، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويريد النشطاء نظامًا سياسيًا جديدًا يعتمد على النموذج السويسري - مع تركيز أكبر على الاستفتاءات التشريعية – وإدخال نظام التصويت الإلكتروني.

كما أنهم يريدون أن يتم انتخاب جميع مناصب القيادة مباشرة والقدرة على استدعاء السياسيين المنتخبين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

ومن المقرر تنظيم احتجاج مماثل يوم الأربعاء خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ومن المتوقع وصول المزيد من المتظاهرين اليوم الاحد من بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

ويطالب الاشتراكيون المعارضون باستقالة حكومة المحافظين القومية لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

ونظم البلغاريون الذين يعيشون في بلغاريا عدة احتجاجات في السنوات الأخيرة مطالبين بزيادة الأجور ووضع حد للفساد.