رئيسة وزراء بريطانيا تعرب عن انزعاجها من النقاش الدائر حول قيادتها

لندن - (د ب أ):

أعربت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، عن انزعاجها من التركيز على قيادتها بدلا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكزيت"، وانتقدت منافسها المؤيد لملف الخروج بوريس جونسون لاستخدامه لغة "غير لائقة".

جاء حديث ماي بعد تقارير أفادت بأن نحو 50 من أعضاء البرلمان المحافظين المتشككين بالاتحاد الأوروبي ناقشوا كيفية إسقاطها في اجتماع سيعقد بعد غد الثلاثاء.

وقالت ماي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد، إنها مهتمة بمستقبل البلاد، وليس مستقبلها.

وقالت: "أشعر بالضيق بعض الشيء، لكن هذا الجدل لا يتعلق بمستقبلي، فهذا النقاش يدور حول مستقبل شعب المملكة المتحدة ومستقبل المملكة المتحدة".

وأضافت: "هذا هو ما أركز عليه، وهذا ما أعتقد أنه ينبغي علينا كلنا التركيز عليه ... أن يتم ضمان الحصول على صفقة جيدة من الاتحاد الأوروبي ... إنه مستقبل المواطنين في المملكة المتحدة وهذا هو المهم".

وقالت ماي إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه لمعارضته أحدث مقترحاتها للبريكزيت، وينظر إليه على أنه منافس محتمل لقيادة الحزب، قد استخدم لغة "غير مناسبة تماما" عندما شبه خطتها للبريكزيت بـ "حزام ناسف" لدستور بريطانيا، بمفجر عن بعد تابع للاتحاد الأوروبي.

كان جونسون في مقابلة مع صحيفة تلجراف أمس السبت قد حث زملاءه المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي على وقف حملتهم للإطاحة بماي والتركيز بدلا من ذلك على معارضة خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.