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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت إلى 54 قتيلا

06:46 م الأحد 16 سبتمبر 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت إلى 54 قتيلا

إعصار مانكوت ارشيفية

مانيلا - أ ش أ

ارتفعت اليوم الأحد، حصيلة ضحايا إعصار (مانكوت) الذي ضرب عدة دول في جنوب شرق آسيا إلى 54 قتيلا.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن نحو 250 ألف منزل بالفلبين تضرر من الإعصار، الذي يعد أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام، إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن إعصار (مانكوت) ضرب شمال الفلبين، صباح أمس السبت، فيما اجتاح هونج كونج في وقت سابق من اليوم بسرعة 145 ميلا في الساعة، ويتوجه حاليا إلى البر الرئيسي الصيني.

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ضحايا إعصار مانكوت إعصار مانكوت الفلبين

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