أنطونيو جوتيريس: أقدر دور السعودية كلاعب مهم للسلام بين إثيوبيا وإريتريا

كتب – محمد عطايا:

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن تقديره العميق للدور الذي لعبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والحكومة السعودية لتوقيع اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض عقب توقيع اتفاقية جدة بين إثيوبيا وإريتريا، أنه يقدر شجاعة وحكمة رئيس وزراء إثيوبيا، الذي تمكن من تجاوز الكثير من المقاومة التي سادت في السابق، وفتح فصل جديد لهاتان الدولتان.

وأشار جوتيريس أيضًا إلى الدور المهم الذي لعبته إريتريا في تحقيق عملية السلام، مشددًا على أن ذلك يؤكد أن هناك دائمًا نافذة من الأمل في القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن بعد ذلك سيكون هناك اتفاقًا بين جيبوتي وإريتريا.

ووقع اليوم الأحد، الرئيس الإرتيري، أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية "جدة" للسلام بين الدولتين، برعاية المملكة العربية السعودية.

واستقبل العاهل السعودي اليوم الأحد، رئيسي الدولتين في القصر الملكي، ليعطي الأذن ببدء مراسم اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.

وحضر مراسم التوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقلد العاهل السعودي عقب توقيع اتفاقية السلام الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبد العزيز.