تحديد موعد انتخاب الرئيس العراقي

لندن – (بي بي سي):

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الخامس والعشرين من الشهر الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي إن وفدا نيابيا سيتوجه الأثنين إلى البصرة للاطلاع على مشكلاتها، بحسب مصدر في المكتب الإعلامي للمجلس.

في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب العراقي انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشير توفيق خليل الحداد، نائبا ثانيا لرئيس المجلس، بعد أن تجاوز نسبة النصف زائد واحد في الاقتراع السري الذي جرى في 16 من سبتمبر الجاري.

وفاز الحداد بواقع 185 صوتا من أصل 282 صوتا، بحسب مصدر في المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد انتخب محافظ الأنبار، محمد الحلبوسي، في 15 سبتمبر الجاري رئيسا جديدا له خلفا لسليم الجبوري.

كما انتخب حسن كريم الكعبي، المرشح عن تحالف "سائرون"، نائبا أولا لرئيس البرلمان، حيث فاز بـ 210 أصوات من أصل 281 ممن اشتركوا في التصويت.

وتنافس الحلبوسي، الذي يعد أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق الحديث، مع سبعة نواب آخرين للفوز بالمنصب، من بينهم رئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

وخلال جلسة تصويت سرية، حصل الحلبوسي على أغلبية الأصوات بواقع 169 صوتا من إجمالي 298 صوتا.

وفي 26 أغسطس، رشّح ائتلاف القوى العراقية، وهو تحالف يضم أحزابا وتكتلات سنية، الحلبوسي للمنافسة على المنصب.

ويتعين على المجلس بعد حسم تنصيب رئيسه ونائبيه وخلال فترة 17 يوما ابتداءا من اليوم، انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقضي التوافقات السياسية في العراق أن يكون رئيس البرلمان من السنة، ويكون رئيس الوزراء من الشيعة بينما يكون الرئيس من الأكراد.

وكان "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، إضافة إلى نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني قد انسحبوا من الجلسة المخصصة لاختيار رئيس للمجلس، ثم عادوا من جديد لينضموا إلى الاجتماع.

كيف تتشكل الحكومة؟

بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد في غضون أسبوعين.

وخلال هذه الفترة ينتخب المجلس رئيساً جديداً له ونائبين للرئيس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة.

وتنص المادة الخامسة والخمسون من الدستور العراقي على "أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بانتخاب سري مباشر".

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال شهر من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات.