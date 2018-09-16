هآرتس: إصابة إسرائيلييْن أحدهما في حالة خطرة بعد عملية طعن في الضفة
12:44 م الأحد 16 سبتمبر 2018
تل أبيب - (د ب أ):
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية طعن قرب مفرق مستوطنة "عتصيون" جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.
وأضافت أنه تم إطلاق النار، على الفور، على منفذ عملية الطعن، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الحادث على أنه "هجوم إرهابي".
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