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    هآرتس: إصابة إسرائيلييْن أحدهما في حالة خطرة بعد عملية طعن في الضفة

    12:44 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    هآرتس: إصابة إسرائيلييْن أحدهما في حالة خطرة بعد عملية طعن في الضفة

    تل أبيب - (د ب أ):

    أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية طعن قرب مفرق مستوطنة "عتصيون" جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

    وأضافت أنه تم إطلاق النار، على الفور، على منفذ عملية الطعن، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الحادث على أنه "هجوم إرهابي".

    إسرائيل إصابة إسرائيليين الضفة الغربية

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