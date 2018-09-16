سول ترسل وفدا إلى بيونج يانج للتحضير للقمة الثالثة بين الكوريتين

سول -أ ش أ:

توجهت مجموعة مؤلفة من 93 مسؤولا وصحفيا وموظفا فنيا من كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة المقبلة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الوفد الذي يقوده سكرتير سياسة الوحدة للمكتب الرئاسي سو هو، عبر الخط الفاصل العسكري على متن 19 حافلة.

وقال السكرتير سو - قبل توجهه إلى كوريا الشمالية - إن القمة الثالثة بين الكوريتين ستعقد بعد 3 أيام، مضيفا أن الوفد سيجري كافة الاستعدادات لإنجاح القمة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس مون جيه-إن، بيونج يانج عبر الطريق الجوي الغربي المباشر لحضور القمة الثالثة بين الكوريتين المرتقبة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.