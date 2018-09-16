25 قتيلا في أقوي إعصار يضرب الفلبين ومناطق مجاورة

مانيلا- أ ش أ:

أعلنت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين، أن 25 شخصا قتلوا، بينهم عامل إنقاذ قتل أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية إثر إعصار قوي صوب هونج كونج والسواحل الصينية واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن الإعصار أطلق عليه (مانغخوت)، ويعد أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة، وهي الأقوى في المحيط الأطلسي.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج، ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونج بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وتم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي .وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.