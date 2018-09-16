ارتفاع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" في أمريكا إلى 11 قتيلا

واشنطن- أ ش أ:

ارتفع عدد ضحايا إعصار (فلورنس) في ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا الأمريكيتين، إلى 11 قتيلا على الأقل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، أن الرياح والأمطار القياسية المصاحبة تسببا في فيضانات خطيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وتدمير طرقات وحرمان قرابة مليون منزل من الكهرباء.

وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض حدة (فلورنس) بعد وصوله إلى اليابسة إلا أنه ما زال يشكل تهديدا بالغا لأجزاء واسعة بسبب تحركه البطيء وكمية الأمطار القياسية المصاحبة له.

من جانبه، قال حاكم ولاية (نورث كارولينا) روي كوبر إن (فلورنس) يسقط كميات قياسية من المياه حتى في مناطق لا تشهد عادة فيضانات، وتقاس نسبها في بعض المناطق بالأقدام وليس بالبوصات. وحذر كوبر السكان من محاولة العودة إلى منازلهم الآن.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أنه تم إرسال وحدات تابعة للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا للمساعدة في جهود الإنقاذ جراء الإعصار (فلورنس) الذي يضرب عدة مناطق بالولاية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الكوارث في ثمان مقاطعات بولاية "كارولينا الشمالية" بسبب الإعصار، الذي اجتاح الولاية الأسبوع الماضي.