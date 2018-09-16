ترامب يعلن قريباً عن رسوم جديدة على الواردات الصينية

واشنطن -أ ش أ:

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان رسوم جديدة على ما قيمته مائتا مليار دولار من الواردات الصينية بحلول الاثنين المقبل.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن مصادر صحفية أمريكية ، أن نسبة التعرفة الجديدة قد تصل إلى 10 في المئة، أي أقل بكثير من نسبة الـ 25 في المئة التي أعلنتها إدارة ترامب في بادئ الأمر.

وأشارت القناة إلي أن البيت الأبيض لم يعلق على التسريبات التي أعلنتها تلك المصادر.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه مساعدو الرئيس ترامب لعقد اجتماع رفيع المستوى مع المسؤولين الصينيين، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين.