مسئول بلجنة الانتخابات الموريتانية : نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 55 %

نواكشوط -أ ش أ :

قال مدير عام الاتصال في اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات مصطفى ولد سيدي المختار إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في وقت سابق أمس السبت بلغت 55 %.

وأضاف المسؤول الإنتخابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، على هامش عمليات فرز الأصوات - أن عمليات الاقتراع جرت في ظروف جيدة، ولم تسجل أية خروقات من أي نوع كما لم يتقدم أي من الأحزاب المشاركة بأية شكاوى، مشيرة إلى أن النتائج لن تعلن قبل قبل 48 ساعة وذلك بسبب الاحوال الجوية.

وكانت اللجان الانتخابية قد أغلقت أبوابها في ختام الاقتراع - مساء أمس - والخاصة بانتخاب 9 مجالس بلدية من أصل 13، و108 مجالس بلدية من أصل 219، إلى جانب 22 نائبا برلمانيا.

وشهد الاقتراع إقبالا ضعيفا على مراكز الانتخاب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على نواكشوط وأثرت على انسيابية حركة المرور.

وكان حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحاكم قد فاز في الجولة الأولى بـ 67 مقعدا من الـ 131 التي حسمت، علما بأن البرلمان يضم 157 مقعدا.