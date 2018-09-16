أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك أدلة على سماع صلوات لليهود في الأقصى

كتب – محمد عطايا:

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، فيما أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن ملامح النصر على الحوثي الانقلابي وأعوانه باتت ‏قريبة، بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإساءات التي صدرت من قبل حزب الله ووسائل إعلامه تجاه دولة الكويت ودول الخليج العربي، تكشف عن نوايا هذا الحزب وأعماله وتصرفاته المسيئة للبنان واللبنانيين وللعرب.