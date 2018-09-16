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أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك أدلة على سماع صلوات لليهود في الأقصى

02:30 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك أدلة على سماع صلوات لليهود في الأقصى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب – محمد عطايا:

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، فيما أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن ملامح النصر على الحوثي الانقلابي وأعوانه باتت ‏قريبة، بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإساءات التي صدرت من قبل حزب الله ووسائل إعلامه تجاه دولة الكويت ودول الخليج العربي، تكشف عن نوايا هذا الحزب وأعماله وتصرفاته المسيئة للبنان واللبنانيين وللعرب.

كورت فولكر أوكرانيا الجيش الأوكراني واشنطن محمد جواد ظريف الخارجية الإيرانية إيران الكويت فؤاد السنيورة

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