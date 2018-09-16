رئيس البرلمان العراقي: المحاصصة جلبت للعراق الخراب والدمار فقط

بغداد (أ ش أ)

شدد رئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي على ضرورة القضاء على لغة المحاصصة في البلاد، مؤكدا أن هذه اللغة جلبت للعراق الخراب والدمار فقط.

وقال الحلبوسي، في أول مقابلة له بعد انتخابه مع قناة الحدث العربية الليلة، إن البرلمان هو لكل العراقيين وأنه سيعمل على توحيد الصف العراقي وإنهاء المحاصصة والطائفية.

ولفت إلى أن مجلس النواب والحكومة العراقية تواجهان تحديات كبيرة أمنية واقتصادية، مؤكدا أنه لا تزال هناك خلايا لتنظيم داعش في العراق.

وأكد أن البصرة كانت ومازالت مظلومة ومحرمة من الخدمات، لافتا إلي أن البصرة هي رئة العراق كونها تنتج أكبر كمية من النفط.

وأشار الحلبوسي إلي أن مجلس النواب سيعمل مع الحكومة على توفير الخدمات لأبناء البصرة لانهم يعانون كثيرا، مؤكدا أن هناك خطة للتعامل مع معاناة البصرة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي انتخب السبت، الحلبوسي رئيسًا له وحسن كريم النائب الاول للرئيس، فيما تأجل انتخاب النائب الثاني للأحد.