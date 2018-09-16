أهم عناوين الصحف: باول مانفورت ينضم لـ "الواشين" ضد ترامب

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا كشفت فيه عن تأزم العلاقة بين رئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع "جيمس ماتيس"، الملقب بـ"الكلب المجنون"، وتناولت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر السبت، السياسة الأمريكية حيال المنظمات الدولية، فيما تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، في افتتاحيتها السبت، أن ترامب تفاجئ الجمعة، بأنه لا يوجد شرف بين اللصوص.