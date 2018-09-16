أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أهم عناوين الصحف: باول مانفورت ينضم لـ "الواشين" ضد ترامب

01:01 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف: باول مانفورت ينضم لـ "الواشين" ضد ترامب

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا كشفت فيه عن تأزم العلاقة بين رئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع "جيمس ماتيس"، الملقب بـ"الكلب المجنون"، وتناولت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر السبت، السياسة الأمريكية حيال المنظمات الدولية، فيما تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، في افتتاحيتها السبت، أن ترامب تفاجئ الجمعة، بأنه لا يوجد شرف بين اللصوص.

عناوين الصحف باول مانفورت دونالد ترامب

الخبر التالى:

رئيس البرلمان العراقي: المحاصصة جلبت للعراق الخراب والدمار فقط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان