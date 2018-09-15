رئيس الوزراء اليمني: ملامح النصر على الحوثيين باتت ‏قريبة

عدن (أ ش أ)

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن ملامح النصر على الحوثي الانقلابي وأعوانه باتت ‏قريبة.

وقال بن دغر، إن الخلاص الناجز باستعادة الوطن والدولة ‏من ‏قبضة أسوأ انقلاب همجي إجرامي سلالي عرفه ‏التاريخ الوطني وإعادته لمحيطه العربي ‏وإنهاء ‏المطامع الإيرانية في المنطقة بات قريب للغاية.

وأشار إلي حرص الحكومة الشرعية في بلاده على ‏تجنيب المدنيين ويلات ‏الحرب التي فرضتها المليشيا بإنقلابها الدموي والهمجي على الدولة وإرادة ‏الشعب، ‏وتعنتها القاطع تجاه كل مساعي السلام.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن بن دغر قوله: "إن ‏الموقف الأخير لمليشيا الحوثي ‏برفضهم الحضور لمشاورات السلام في جنيف ‏خير دليل على رفضهم الجنوح لصوت العقل، ‏وإصرارهم على قتل ‏وتجويع وإخضاع الشعب اليمني". ‏

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استنكر التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.