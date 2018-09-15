رئيس الوزراء اليمني: ملامح النصر على الحوثيين باتت قريبة
عدن (أ ش أ)
أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن ملامح النصر على الحوثي الانقلابي وأعوانه باتت قريبة.
وقال بن دغر، إن الخلاص الناجز باستعادة الوطن والدولة من قبضة أسوأ انقلاب همجي إجرامي سلالي عرفه التاريخ الوطني وإعادته لمحيطه العربي وإنهاء المطامع الإيرانية في المنطقة بات قريب للغاية.
وأشار إلي حرص الحكومة الشرعية في بلاده على تجنيب المدنيين ويلات الحرب التي فرضتها المليشيا بإنقلابها الدموي والهمجي على الدولة وإرادة الشعب، وتعنتها القاطع تجاه كل مساعي السلام.
ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن بن دغر قوله: "إن الموقف الأخير لمليشيا الحوثي برفضهم الحضور لمشاورات السلام في جنيف خير دليل على رفضهم الجنوح لصوت العقل، وإصرارهم على قتل وتجويع وإخضاع الشعب اليمني".
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استنكر التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
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