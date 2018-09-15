الرئيس العراقي يهنئ "الحلبوسي" بفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب

بغداد (أ ش أ)

هنأ الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم السبت، النائب محمد الحلبوسي، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعث برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في دورته الرابعة، محمد الحلبوسي، عبر فيها عن أحر تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب.

وأعرب معصوم عن تمنيه نجاح الحلبوسي في أداء مهامه الجسيمة، كما تمنى لمجلس النواب المنتخب كل التوفيق في النهوض لمهامه الوطنية والدستورية المقبلة بما يضمن حماية المصالح الوطنية العليا، وتلبية طموحات العراقيين بالتقدم والازهار.

وكان النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي قد فاز - في وقت سابق اليوم - بمنصب رئيس البرلمان للدورة الرابعة بعد حصوله على 169 صوتا من أصل 298.