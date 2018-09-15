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    مصرع أمريكي في إعصار فلورنسا ليرتفع أعداد الضحايا إلى 5 أشخاص

    07:56 م السبت 15 سبتمبر 2018
    مصرع أمريكي في إعصار فلورنسا ليرتفع أعداد الضحايا إلى 5 أشخاص

    ارشيفية

    كتب – محمد عطايا:

    لقي مواطن أمريكي مصرعه، في مدينة ساوث كارولينا، بعد غرقه في إعصار فلورانس المدمر، الذي يمر بعدد من المناطق في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

    وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا، قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق، وقال مكتب حاكم الولاية إن شخصًا رابعًا قُتل في لينوير كاونتي صعقًا بكهرباء مولد.

    وفي الأثناء، قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل، بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

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