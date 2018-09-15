عباس يؤكد استمرار توجه فلسطين للمحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل

رام الله (د ب أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، استمرار التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وأشار عباس في مستهل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، إلى رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية قبل أيام تتعلق بقرار إسرائيل هدم قرية الخان الأحمر في شرق القدس.

وأوضح عباس أنه سيتم رفع القضية كذلك إلى محكمة العدل الدولية "من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية".

وذكر عباس أن الجانب الفلسطيني يجرى مشاورات مع الأردن للتوجه إلى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مداولات إسرائيل للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

يأتي ذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بسبب التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وأعلن عباس أنه في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر "سنواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ونبلغ رسالته للعالم حول كافة القضايا دون استثناء، خاصة الموقف الأميركي الأخير والمواقف الإسرائيلية".

واختتم عباس قائلا "ستكون هناك جلسة للمجلس المركزي (لمنظمة التحرير) بعد العودة من الأمم المتحدة لنقدم كل ما رأيناه وسمعناه، والقرار النهائي سيكون للمجلس".