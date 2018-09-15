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حول العالم في 24 ساعة: شكري يبحث مع وزيري خارجية اليونان وقبرص الإعداد للقمة الثلاثية المقبلة بكريت

12:03 ص السبت 15 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: شكري يبحث مع وزيري خارجية اليونان وقبرص الإعداد للقمة الثلاثية المقبلة بكريت

كتب – محمد عطايا:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها استقبال وزير الخارجية سامح شكري نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، والقبرصي نيكوس خريستوذوليديس، أيضًا، أعلن مجلس التحقيقات الخاص بقضية مدير حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية السابق بول مانافورت، أن الأخير وقع اتفاقية "الإقرار بالذنب"، كما خرج مئات الآلاف من المتظاهرين الجمعة، في محافظة إدلب وحماة وريف حلب في جمعة أطلق عليها اسم "لابديل عن إسقاط النظام، والمجالس المحلية تحذر من عملية عسكرية".

اليونان قبرص كريت سامح شكري الخارجية المصرية
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