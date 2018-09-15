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أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب أخطر من إسرائيل على فلسطين.. وصفقة القرن نُفذت بالفعل

12:05 ص السبت 15 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب أخطر من إسرائيل على فلسطين.. وصفقة القرن نُفذت بالفعل

كتب – محمد عطايا:
قال القيادي الفلسطيني عضو المجلس التشريعي، محمد دحلان، إنه لعب دورًا في ترتيب العلاقات بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أمل ترتيب العلاقة بين أبو مازن وحماس، بينما دافع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سلسلة الإجراءات العقابية الأمريكية للفلسطينيين التي جرت خلال الفترة الماضية، فيما قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الجمعة، إن التضحية والنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي رفعت رأس العراق.

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