إعصار مانجخوت يصل اليابسة في الفلبين

مانيلا (د ب أ)

ضرب إعصار مانجخوت اليابسة في الفلبين في وقت مبكر من السبت بالتوقيت المحلي، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية بشمالى البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الفلبيني "باجاسا"، أن الإعصار مانجخوت ضرب بلدة باجاو في مقاطعة كاجايان حوالي الساعة 40ر1 صباحا (1740 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة).

وحتى قبل وصول الإعصار، فقد تسبب في انقطاع الكهرباء عن منطقتي كاجايان وإيزابيلا، حيث فر الآلاف من منازلهم.

يأتي مانجخوت، وهو أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، مصطحبا معه نطاقا من السحب المحملة بالأمطار يبلغ عرضه 900 كيلومتر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ارتفاع العاصفة قد يصل إلى ستة أمتار فيما يحذرون من احتمالات حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية وتلف المحاصيل على نطاق واسع.

ويتحرك مانجخوت باتجاه الشمال الغربي للبلاد بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، في حين سجلت سرعة الرياح 285 كيلومترا في الساعة. وذكر مكتب الأرصاد الفلبيني أنه من المتوقع أن تكون الأضرار الإجمالية الناجمة عن الرياح في المجتمعات المحلية الواقعة على طريق مانجخوت "هائلة للغاية".

وقد تم إلغاء العشرات من الرحلات الداخلية والدولية حتى يوم الأحد المقبل، في حين تقطعت السبل بآلاف الركاب في مختلف الموانئ في شرق ووسط الفلبين بعد حظر السفر عبر البحر.

كما تم تعليق الدراسة والعمل الحكومي في المناطق المتأثرة اعتبارا من اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يتأثر 2ر5 مليون شخص على الأقل بالإعصار، وفقا للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث.

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن العدد المتضرر قد يصل إلى عدد كبير يبلغ 10 ملايين شخص.