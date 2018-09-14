مقتل 20 عنصرًا من "سوريا الديمقراطية" في كمين لداعش بدير الزور

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" في كمين لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - "مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من قوات سوريا الديموقراطية خلال كمين لداعش الذي استغل الأحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية، فتقدم عناصر التنظيم وحاصروا عناصر قوات سوريا الديمقراطية مستخدمين عبوات وإطلاق النار، وذلك خلال هجوم على منطقة هجين الخاضعة لسيطرة داعش في محافظة دير الزور".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين بإسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل الأخير من هجوم يهدف إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في شرق سوريا.

ويستهدف الهجوم الجيب الأخير الذي يسيطر عليه الإرهابيون على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

ويتحصن نحو 3000 داعشي معظمهم أجانب في منطقة هجين..وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرًا أن بينهم "قادة من الصف الأول".