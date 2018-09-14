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الأمم المتحدة تساعد كوريا الشمالية بعد فيضانات شردت 10 آلاف شخص

09:49 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
الأمم المتحدة تساعد كوريا الشمالية بعد فيضانات شردت 10 آلاف شخص

أرشيفية

نيويورك (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن العشرات توفوا وتشرد أكثر من عشرة آلاف شخص بسبب فيضانات في كوريا الشمالية.

وتعتزم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، توسيع نطاق الدعم بعد أن طلبت بيونج يانج مساعدة دولية يوم الأربعاء الماضي.

وقال فرحان حق للصحفيين في نيويورك إن الآلاف من المنازل تضررت وتدمرت بعد هطول أمطار غزيرة في نهاية أغسطس، ما تسبب في فيضانات في مقاطعتي ساوانجهاي الشمالية والجنوبية.

وخلص تقييم مشترك أجرته الأمم المتحدة والحكومة الكورية الشمالية إلى أن هناك حاجة إلى تقديم المساعدة في الغذاء والماء والصحة والمرافق الصحية والمأوى.

وتدير الأمم المتحدة بالفعل مشاريع مساعدات في كوريا الشمالية، حيث تقول إن أكثر من 10 ملايين شخص - أو 40 بالمئة من السكان - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني طفل من بين كل خمسة أطفال في البلاد من توقف النمو بسبب سوء تغذية مزمن.

كوريا الشمالية الأمم المتحدة فيضانات بيونج يانج

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