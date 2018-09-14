رئيس وزراء المجر: تصويت برلمان أوروبا على إجراءات عقابية ضدنا لا يمثل خطرًا

بودابست (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن تصويت البرلمان الأوروبي على إجراءات عقابية ضد بلاده على خلفية مخاوف إزاء دولة القانون، لا يمثل خطرا بالنسبة للمجر.

وأوضح أوربان - في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - أن هذا نوع من الإجراءات التي في النهاية لا تفضي إلى عقوبات، مشيرا إلى تقرير في 2013 تبناه البرلمان الأوروبي، أدان فيه التعديلات المثيرة للجدل للدستور المجري، وفي تلك الحالة لم يحدث شيء، وستتكرر الحالة هذه المرة.

تجدر الاشارة الى أنه يمكن أن يؤدي ذلك الإجراء إلى حرمان المجر من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي، لكن أوربان قلل من أهمية ذلك التهديد.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأربعاء الماضي لصالح تفعيل إجراء عقابي ضد المجر لإخلالها بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية والحقوق المدنية والفساد ، حيث تم تمرير اقتراح بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر في الجلسة العامة التي عقدت الأربعاء الماضي في مدينة ستراسبورج ، وذلك بأغلبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا، وامتناع 48 عضوا عن التصويت.