لافروف: بريطانيا تستخدم قضية سكريبال لحشد أوروبا خلفها بعد البريكست

برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بريطانيا تستخدم قضية تسميم العميل السابق سيرجي سكريبال لحشد الشركاء الأورروبيين خلفها، في وقت تنعزل فيه لندن بسبب قضية ترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن لافروف قوله ، خلال زيارته إلى برلين اليوم ولقاءه بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، على هامش فعاليات المنتدى الروسي الألماني ، " ليست هناك حقائق يمكننا معالجتها بشكل منطقي، إنه لمن العبث مناقشة ذلك الأمر، وأكدنا لشركائنا الألمان أننا لا نرى أي دليل".

وأضاف "أن مبدأ الاحتمالية غير مناسب في هذه القضية التي يستخدمها الزملاء البريطانيون لحشد الشركاء الأوروبيين ضد روسيا ، إن ذلك يرتبط بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يفسر سبب قيام بريطانيا بذلك".

وتابع أنه يشكك في أن الأدلة التي قدمتها لندن إلى حلفاءها حول ذلك الأمر كانت مقنعة مما أثار امتعاض وزير الخارجية الألماني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: "تلقينا بالطبع معلومات من بريطانيا، وليس لدينا أي سبب منطقي للتساؤل حول هذه المعلومات ، وعلى الجميع المساهمة في هذه القضية حتى من خلال تقديم المعلومات حول المشتبه بهما الروسيين اللذين أعلنت عنهما لندن".