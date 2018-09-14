"الديمقراطية لتحرير فلسطين" ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن "الخان الأحمر"

عمان (أ ش أ)

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار البرلمان الأوروبي الذي حذر فيه إسرائيل من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، والذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق "ج".

وقالت الجبهة -في بيان اليوم الجمعة- إن قرار البرلمان الأوروبي يأتي تتويجاً للموقف الموحد للدول الأوروبية الخمس الكبرى ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موجيريني، الذين طالبوا حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعدم هدم وتشريد سكان قرية الخان الأحمر.

ورحبت الجبهة بالقرار الأوروبي الذي دعا إسرائيل إلى وقف سياسة التهجير القسري بحق البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب، وتحميل إسرائيل المسئولية عن توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال.

وثمنت الجبهة بيان وزارة الخارجية البلجيكية الذي اعتبر عملية هدم الخان الأحمر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن.

وشددت الجبهة على أن الموقف الأوروبي يشكل انتصاراً للحقوق الوطنية الفلسطينية التي تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورحيل الاحتلال بجنوده ومستوطنيه.

ووصفت الجبهة قرار البرلمان الأوروبي، بالإيجابي الذي يجب تطويره بمواصلة الضغوط على إسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، ومنها وقف إقامة المخطط الاستيطاني في منطقة «E1» الذي يعزل القدس عن الضفة الفلسطينية ويُقطع أوصالها.

ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اغتنام حجم التضامن الأوروبي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني، بدعوة مجلس الأمن لاجتماع استثنائي لبحث قضية الخان الاحمر والاستيطان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ونقل القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، واستكمال اكتساب عضوية المؤسسات الدولية.