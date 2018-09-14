أسوشيتدبرس: مدير حملة ترامب السابق يعترف بتهمتين فيدراليتين

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن باول مانفورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، اعترف بالذنب في تهمتين فيدراليتين، كجزء من صفقة تعاونية مع المدعين العامين.

وتشترط الصفقة التعاونية التي أبرمها مانفورت، أن يتعاون "بشكل كامل وصادق" مع التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات.

وتتعلق التهم الموجهة ضد مانفورت بعمله الاستشاري في أوكرانيا، وليس التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهي القضية التي يركز عليها تحقيق المستشار مولر.

يذكر أن هيئة محلفين أمريكية، أدانت مدير حملة ترامب السابق، الشهر الماضي، بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة كانت موجهة له، تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.

ووجهت لمانافورت في محاكمته الثانية 7 تهم، بينها انتهاكات قوانين جماعات الضغط الأجنبية، والتآمر لغسيل الأموال، والعمل لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا، إلا أن الاتهامات الجديدة لا تتعلق بأي دور لعبه مانافورت خلال قيادته لحملة انتخاب ترامب.