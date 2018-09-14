بلومبرج: ترامب يأمر بفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين بقيمة 200 مليار دولار

القاهرة - مصراوي:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بفرض تعريفات جمركية جديدة بقيمة 200 مليار دولار على المنتجات الصينية، على الرغم من محاولات وزير ماليته بدء محادثات مع بكين لحل الحرب التجارية، وذلك طبقًا لأربعة مصادر تحدثوا مع وكالة "بلومبرج" الاقتصادية.

وقابل ترامب كبار مستشاريه التجاريين يوم الخميس، لمناقشة التعريفات الجمركية على الصين، ومن ضمنهم وزير المالية ستيفن مونشن، وزير التجارة ويلبور روس، وغيرهم، وكان مونشن قاد عرضًا أخيرًا للصينيين مؤخرًا لإعادة بدء محادثات التجارة.

وكان ترامب قال أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ليست تحت ضغط لإبرام صفقة تجارية مع بكين.

وكتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع بكين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا. أسواقنا ترتفع بقوة، أسواقهم تنهار. قريبا سنكسب المليارات من الرسوم الجمركية ونصنع المنتجات في الداخل. إذا كنا سنلتقي، فهل نتفق؟".