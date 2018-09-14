سقوط مروحية تابعة للتحالف العربي إثر خلل فني في اليمن

كتب – محمد عطايا:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، سقوط مروحية تابعة للتحالف إثر خلل فني، خلال عملية لمكافحة الإرهاب، والتهريب بمحافظة المهرة في اليمن، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أشادت أمس الخميس، بالخطوات التي يقوم بها التحالف العربي، من أجلِ الحفاظِ على أرواح المدنيين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت أن التحالف يتجاوب مع كل الملاحظات التي تبديها واشنطن، وأضافت أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

وأشارت ناورت إلى أن "وزير الخارجية مايك بومبيو أكد للكونغرس أن واشنطن تدعم جهود السعودية والإمارات في إطار التحالف في اليمن".

وكان وزير الخارجية قد قال، الأربعاء، إنه أبلغ الكونغرس بالتزام الرياض وأبو ظبي باتخاذ إجراءات واضحة للحد من إمكانية إصابة المدنيين والبنية التحتية، خلال العمليات العسكرية اللتين تقومان بها في اليمن.