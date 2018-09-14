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    شاهد.. انفجارات ضخمة بعدد من المنازل في 3 مدن أمريكية

    03:47 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    شاهد.. انفجارات ضخمة بعدد من المنازل في 3 مدن أمريكية

    ارشيفية

    كتب – محمد عطايا:

    سمع دوي انفجارات وحرائق ضخمة في عدد من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية، ناجمة عن تسريب الغاز المنزلي، الذي حذرت الشركة المشرفة على تزويد المنازل به من خطوط النقل.

    وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، فإن الانفجار وقع في 39 منزلًا، مشيرة إلى أنه أدى إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 4 آخرين في مدن لورانس وأندوفر وأندوفر الشمالية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

    وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن شركة Columbia Gas، المشرفة على تزويد المنازل المذكورة بالغاز، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن ظهور مشاكل في خطوط نقل الغاز بالمنطقة.

    انفجارات حرائق مدن أمريكية تسريب الغاز
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