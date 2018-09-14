"الحب والخيانة".. كتاب جديد عن الزواج الأسطوري لشقيقة ملكة بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

حول الزواج الأسطوري البريطاني للأميرة مارجريت الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والمصور البريطاني أنطوني أرمسترونج جونز، يتناول كتاب صدر حديثا في المكتبات البريطانية للمؤرخ البريطاني فيليب دولورم تحت عنوان (الزواج الأسطوري للقصر البريطاني: قرنان من الحب والخيانة).

يكشف الكتاب النقاب عما وصفه بالأخطاء الأربعة التي وقع فيها العاشق أنطوني أرمسترونج جونز أثناء حفل الزفاف، الذي بث عبر شاشات 13 دولة وشاهده أكثر من 300 مليون مشاهد حول العالم.

وتتلخص هذه الأخطاء فى عدم ارتداء العريس لمثبت جوارب ما أظهر عضلات ساقيه عند ركوعه، بالإضافة إلى شدة لمعان حذائه، وهو ما يعد خطأ في القواعد البروتوكولية من وجهة نظر الكاتب إلى جانب استقلاله السيارة قبل زوجته الأميرة مارجريت وهو أيضا خطأ بروتوكولي لا يغتفر في القواعد البروتوكولية الملكية البريطانية.