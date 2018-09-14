تطور خطير.. أمريكا تطارد "قاذفتين روسيتين" في "آلاسكا"

(مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تطورًا خطيرًا، برصدها اقتراب قاذفتين روسيتين من المجال الجوي الأمريكي غربي آلاسكا، وطاردتهما حتى خروجهما من منطقة الدفاع الجوي.

وباحتجاج شديد اللهجة، اعترض البنتاجون على تحليق القاذفتين الروسيتين فوق منطقة دفاعية أمريكية، معتبرا أنه لم يتم في إطار مناورات فوستوك-2018 العسكرية الروسية، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

ورصدت المقاتلات الأمريكية القاذفتين قبل يومين في ساعات الليل في المجال الجوي الدولي، ولم تدخلا في أي وقت المجال الجوي الكندي أو الأمريكي.

ووقع الحادث خلال أكبر مناورات عسكرية تنظمها روسيا، بمشاركة نحو 300 ألف عسكري، ومختلف المعدات العسكرية، شرقي سيبيريا.

وقال قائد (نوراد) الجنرال تيرينس أوشونسي، إنه لا يرى الحادث "جزءا مباشرا من (مناورات) فوستوك، مع أنه مرتبط بها إلى حد كبير".

وكانت مقاتلات أمريكية رصدت قاذفتين روسيتين أيضا في المجال الجوي قبالة السواحل الغربية في ألاسكا في مايو الماضي.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا هو الأسوأ منذ الحرب الباردة.