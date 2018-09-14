أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

بالفيديو| "أمواج وعواصف".. إعصار "فلورنس" يضرب الولايات المتحدة

07:28 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
بالفيديو| "أمواج وعواصف".. إعصار "فلورنس" يضرب الولايات المتحدة

إعصار فلورنس

(مصراوي)

بدأت الرياح القوية المصاحبة للإعصار فلورنس تضرب سواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية، الخميس، في وقت استعدت فيه الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد للعاصفة الضخمة.

وكانت أبرز مخاوف فرق الاستجابة للطوارئ أثناء الاستعداد للعاصفة تتعلق بحدوث فيضانات قد يصل منسوب المياه فيها إلى نحو أربعة أمتار، بسبب هطول أمطار يصل منسوبها إلى 75 سنتيمترا.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تقرير الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، إن عين الإعصار فلورنس كانت على بعد 160 كيلومترا من ويلمنجتون في نورث كارولاينا، وظلت العاصفة إعصارا من الفئة الثانية، تصاحبها رياح سرعتها القصوى تبلغ 155 كيلومترًا في الساعة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقاطع فيديو للإعصار العنيف الذي يضرب سواحل الولايات المتحدة.

إعصار فلورنس أمريكا ولاية نورث كارولينا الطقس الإعصار

الخبر التالى:

"الحب والخيانة".. كتاب جديد عن الزواج الأسطوري لشقيقة ملكة بريطانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان