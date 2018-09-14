بالفيديو| "أمواج وعواصف".. إعصار "فلورنس" يضرب الولايات المتحدة

(مصراوي)

بدأت الرياح القوية المصاحبة للإعصار فلورنس تضرب سواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية، الخميس، في وقت استعدت فيه الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد للعاصفة الضخمة.

وكانت أبرز مخاوف فرق الاستجابة للطوارئ أثناء الاستعداد للعاصفة تتعلق بحدوث فيضانات قد يصل منسوب المياه فيها إلى نحو أربعة أمتار، بسبب هطول أمطار يصل منسوبها إلى 75 سنتيمترا.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تقرير الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، إن عين الإعصار فلورنس كانت على بعد 160 كيلومترا من ويلمنجتون في نورث كارولاينا، وظلت العاصفة إعصارا من الفئة الثانية، تصاحبها رياح سرعتها القصوى تبلغ 155 كيلومترًا في الساعة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقاطع فيديو للإعصار العنيف الذي يضرب سواحل الولايات المتحدة.