الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

القاهرة - مصراوي

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن الدفاع الجوي السعودي أسقط صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية.

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الصاروخ أٌطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم تدميره داخل محافظة صعده، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأضاف أن هذا "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما لفت العقيد المالكي أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (194) صاروخاً، تسببت في استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وأكد المتحدث، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ومن يقف خلفهم، والذين "يهربون هذه الصواريخ إلى الداخل اليمني ثم يقومون بإطلاقها بطريقة عشوائية على المدن والتجمعات السكانية وإرهاب المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لن يفلتوا من العقاب، وسيتم ملاحقتهم حتى ينالوا جزاءهم".