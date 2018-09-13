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    رئيس الوزراء العراقي يعلن عن عدم رغبته بالتجديد لولاية ثانية

    08:04 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    رئيس الوزراء العراقي يعلن عن عدم رغبته بالتجديد لولاية ثانية

    بغداد - (د ب ا )
    جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء اليوم الخميس الدعوة للكتل السياسية بالاسراع بتسمية المرشحين لرئاسة البرلمان ونائبية ورئيس الجمهورية، واعلان الكتلة الاكثر عددا التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.

    وقال للصحفيين في مقر الحكومة مساء اليوم"ان استمرار الخلافات السياسية، قد يؤدي الى عودة الارهاب ... وان الحكومة الحالية ستواصل اعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

    واضاف"نحترم توجيهات المرجعيةالشيعيةالعليا،ونستجيب لها أنا لا اريد دورة حكومية ثانية، وانا لا اتشبث بدورة ثانية، وقائمة النصر البرلمانية لازالت قوية وسوف نتبادل السلطة بشكل سلمي".

    وقال العبادي"ليتني لم اسر مع تيار المنافسة السياسية خلال الانتخابات العراقية وندعو الى سرعة تشكيل الحكومة المقبلة".

    رئيس وزراء العراق حيدر العبادي انتخابات العراق
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