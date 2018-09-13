الكويت تتخذ إجراءات لملاحقة 900 ألف مخالف للإقامة

كتب - مصراوي:

أفاد مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات لملاحقة أصحاب الإقامات المخالفة.

وقدّر المصدر عدد المخالفين لقانون الإقامة في الكويت بما يتجاوز الـ 900 ألف، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تدرس خيارات لتقليص عددهم، ومن بينها حملات مكثفة لملاحقتهم، وخطوات ضد كفلائهم، خاصة ممن حضروا بسمات الإقامة ولم يغادروا.

وطالب المصدر المواطنين بعدم التستر على المخالفين لقانون الإقامة، مشيرًا إلى أن الجنسيات الآسيوية يليها السورية أكبر الجاليات التي بها مقيمين مخالفين.

وأكد المصدر أن الجالية المصرية هي ثاني أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، بعد الجالية الهندية.

وتأتي الإجراءات التي تنوي حكومة الكويت اتخاذها بعد الكشف عن أحدث إحصائية للإدارة العامة لشؤون الإقامة، والتي قدرت عدد الوافدين ممن بحوزتهم إقامات صالحة في البلاد بـ 2.861.380 وافدًا ووافدة.​