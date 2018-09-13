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"سو تشي" تدافع عن سجن صحفيين من "رويترز" في ميانمار

06:56 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
"سو تشي" تدافع عن سجن صحفيين من "رويترز" في ميانمار

زعيمة ميانمار أون سان سو تشي

يانجون - (د ب أ):

دافعت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، اليوم الخميس عن سجن اثنين من مراسلي وكالة رويترز للأنباء بعد ادانتهما بانتهاك قانون أسرار الدولة.

وقالت سو تشي: "لم يُسجنا لكونهما صحفيين، ولكن بسبب صدور حكم عليهما لأنهما خرقا قانون الأسرار الرسمية"، في إشارة إلى قانون يعود للحقبة الاستعمارية أدين الصحفيان بموجبه.

وتم القبض على وا لون 32 عاما وكياو سوي أوو 28 عاما / في يانجون في ديسمبر بعد تحقيق صحفي في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا بولاية راخين غربي البلاد.

وكان الصحفيان اللذان قالا إن الشرطة هي التي أوقعت بهما، صدر بحقهما حكما قضائيا بالسجن لمدة 7 سنوات.

أون سان سو تشي ميانمار سجن صحفيين

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