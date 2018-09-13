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9 قتلى وعشرات المصابين في حادثة دهس بالصين

04:48 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
9 قتلى وعشرات المصابين في حادثة دهس بالصين

أرشيفية

كتب - مصراوي:

أعلنت حكومة مدينة هينجيانج في جنوب الصين عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 46 آخرون، في حادث دهس، بعد أن اقتحم سائق له سوابق جنائية منطقة مكتظة بالناس في "ميشوي" بسيارة مساء أمس الأربعاء، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

أظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عدة جثث على الأرض، وارتفع عدد الوفيات إلي تسعة.

ولم يرد في بيان الحكومة أو تقارير وسائل الإعلام الرسمية ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالإرهاب.

الصين حادثة دهس

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