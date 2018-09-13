الولايات المتحدة تقترح إجراء محادثات تجارية جديدة مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

اقترح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إجراء محادثات تجارية جديدة مع الصين، وذلك حسبما أكد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاري كودلو لشبكة (فوكس بيزنيس) الإخبارية يوم الاربعاء.

وقال كودلو لبرنامج "أفتر ذا بيل": "هناك بعض المناقشات والمعلومات التي تلقيناها بأن الحكومة الصينية بأعلى مستوياتها ترغب في مواصلة المحادثات".

وأضاف: "دائما ما أعتقد في معظم الحالات أن النقاش أفضل من عدم التحدث لذلك فأنا أعتبر ذلك شيئا جيدا".

وتبادلت الدولتان فرض رسوم تجارية على سلع بقيمة 50 مليار دولار كجزء من حرب تجارية متصاعدة.

وقال كودلو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم التعليقات العامة قبل فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

يذكر أن فترة الانتظار الإلزامية لفرض التعريفات التي تم التهديد بها، انتهت منذ أسبوع.